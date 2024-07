Videó: kiderült, mit tud a NATO legjobb okosbombája Oroszország legmodernebb tankja ellen

A BONUS 155 milliméteres tüzérségi lőszert kifejezetten harcjárművek megsemmisítésére találták ki: a lőszer szinte bármilyen NATO-sztenderd 155 milliméteres tüzérségi rendszerből kilőhető. A megoldás lényege, hogy a kilőtt lövedék a célterület, céljármű felett robban fel, majd egy kis méretű szárnyas bomba célkereső rendszer segítségével felülről támadja a célpontot, ahol az a legsérülékenyebb.

Az alábbi videón egy – vélhetően elhagyott – T-90M harckocsit céloztak az ukránok a lőszertípussal, a BONUS sikeresen semlegesíti is az orosz járművet.

Remarkable footage of a Ukrainian howitzer dropping a Bofors/Nexter Bonus 155mm smart munition on a Russian T-90M in Zaporizhia Oblast.The munition spins down, acquires the T-90M, and fires a lance of molten metal through the roof of the Russian tank. pic.twitter.com/xFO33rtkKl