Egyetlen apró drón elég volt ahhoz, hogy cafatokra szedje Oroszország legkomplexebb páncélosát - Itt mégis mi történik?

Gyakori tévedés az, hogy a T-80-as szériát váltó T-90-es harckocsik jóval modernebb páncélosok lennének. A T-64-esből továbbfejlesztett T-80-as és a T-72-esből eredő T-90-es meglehetősen eltérő koncepciót képviselnek: az előbbi szériák komplexebb, drágább páncélosok, míg az utóbbiak fő előnye az, hogy sokkal olcsóbbak, nagyobb számban, gyorsabban gyárthatóak, valamint igénytelenebbek.

A T-80BVM ráadásul a széria legfrissebb variánsa, az első példányokat 2017-ben adták át az orosz fegyveres erőknél.

A videón azonban látható az, hogy a filléres ukrán FPV-drón rendkívül szerencsés találatot ér el: az ukrán drónpilóták tisztában vannak azzal, hogy a harckocsi hol tárolja a lőszerkészletet, ezért szándékosan a torony és a páncéltest találkozását célozzák meg. A páncélzat átütése után a lőszer azonnal be is robban, atomjaira szedve a harckocsit.

