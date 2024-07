A távol-keleti hatalom autógyártói összefogtak az elektromos járműforradalomban – Ezzel előznék a piacot

Összefogtak a japán autóipari vállalatok, hogy kifejlesszenek egy digitális nyomkövető rendszert az elektromos autók akkumulátorai számára – számolt be a Nikkei Asia.

Az Európai Unió régóta fontolgatja, hogy szabályozást vezet be az elektromos autókra vonatkozóan. Brüsszel azt szeretné elérni, hogy a hasznosítsák újra a használt akkumulátorokat, valamint ezzel Kína befolyásának csökkenését is várják a piacon. Mielőtt az elképzelés törvénybe léphetett volna, több japán autógyártó vállalat összefogott, és az egész piacot beelőzve közösen fejleszt ki egy digitális nyomkövető rendszert. A kezdeményezésben részt vesz a Nissan, a Honda, a Mazda és a Denso is.

Az összesen hét cég összefogásából létrejövő megegyezés szerint 2027-re vezetik be az „akkumulátor-útlevelet”.

A rendszer részeként a vállalkozások és az autótulajdonosok számos hasznos információhoz juthatnak majd hozzá: egy kód segítségével információt kaphatnak a felhasznált újrahasznosítható fémek mennyiségéről, eredetéről és gyártási történetéről. Az útlevél az akkumulátorok romlásának mértékét és maradványértékét is megadja. A japán autógyártók arra készülnek, hogy ezt először Európában fogják majd bevetni.

Az Európai Unió több szabályozást is bevezetett az energiatárolókkal kapcsolatban: kimondják például, hogy törekedni kell az akkumulátorok újrahasznosítására, 2027-re el kell érni ebben az 50 százalékot. A döntés hátterében az áll, hogy

a szervezet vezetése aggasztónak találja Kína túlsúlyát a piacon, ezért a többszöri használattal a csökkentenék a keleti nagyhatalom előnyét.

A jövőben az Egyesült Államok is tervezi az „útlevél” bevezetését.

