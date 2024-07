Kényes kihívás előtt Ukrajna: Moszkva beüzemelte a legújabb támaszpontját

Első alkalommal kötött ki az egyik orosz hadihajó Ocsamcsira kikötőjében, amit 2023-ban kezdtek el fejleszteni. A frontvonaltól távoli bázis fejlesztésére azért volt szüksége az orosz haditengerészetnek, mivel a közelebbi dokkokban rendszeresen támadták a különböző ukrán drónokkal az orosz eszközöket. A helyszín különlegességét az adja, hogy ez már nem is Oroszország területén van, hanem a hivatalosan Georgiához (az egykor Grúzia) tartozó, de Moszkvával nagyon szoros kapcsolatot fenntartó szeparatista Abháziában.

A jelentések szerint az FSzB (az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata) több járőrhajója már megérkezett Ocsamcsirába. A bázis várhatóan menedékként fog szolgálni az orosz hadihajók számára, ahonnan akár manővereket is tudnak indítani.

Abházia kérdéses nemzetközi státusza Ukrajna számára is problémát okozhat, mivel egy esetleges támadás esetén a nemzetközi jog szerint Grúziához tartozó infrastruktúrát venne célba.

Az elmúlt hetekben az ukránok több alkalommal is csapást mérte Novorosszijszk kikötőjére, amely az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik legfontosabb bázisává vált, miután a szevasztopoli támaszpont lényegében nem tudott menedéket nyújtani többé az drónok és rakétacsapások elől. Az egyik teória szerint az ukrán tengeri drónok támadása miatt kellett az orosz hadihajónak a távolabbi támaszponton kikötnie. Az egyelőre nem világos, hogy a most megérkező 22870-es projekt részéhez tartozó általános célú támogató vízi eszközt a több jármű befogadására is alkalmas dokkokba követni fogják-e további orosz hadihajók.

