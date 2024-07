Kimondta Barack Obama embere: Joe Biden már nem az, aki volt

Ez nem volt meglepő egyikünk számára sem, aki ott volt az adománygyűjtésen. Én is ott voltam. Clooney-nak pontosan igaza volt, és minden egyes ember, akivel az adománygyűjtésen beszéltem, ugyanezt gondolta, kivéve a Joe Bidennek dolgozó embereket, vagy legalábbis ők nem ezt mondták

- mondta Jon Favreau a CNN adásában Joe Biden elnökről, aki 2017 januárjáig Barack Obama alelnökeként szolgált nyolc évig. A volt szövegíró szerint még nincs késő Biden számára, és meghozhatja még "azt a bátor, tiszteletreméltó döntést, hogy be akarom fejezni a munkámat elnökként a következő pár hónapban, de át akarom adni a stafétát a következő generációnak."

. and worked in the Obama-Biden White House. Now, they are two of Biden's toughest critics. tells me on he believes Biden could still make the @jonfavs — Dana (Bash) July 10, 2024

Favreau ugyanarról az adománygyűjtő estről beszélt, mint Clooney az írásában. A hollywoodi sztárokat felvonultató eseményen a színész szerint Biden nem a régi önmagát adta. Clooney úgy fogalmazott, ez nem az a Biden volt, mint "2010-ben. Még csak nem is a 2020-as Joe Biden volt. Ugyanaz az ember volt, akinek mindannyian tanúi voltunk a vitán."

Clooney azt írta, hogy a Demokrata Párt vezetőinek nem kellene többé

megpróbálni azt bizonygatni az amerikaiaknak, hogy "nem láttuk, amit láttunk",

egyúttal azzal vádolta őket, hogy figyelmen kívül hagyták a Bidenre vonatkozó "figyelmeztető jeleket".

Thats a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Bidens reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Bidens hand to lead him offstage following 40-minute pic.twitter.com/xbE2jf3jdz — Chris (Gardner) June 16, 2024

A kérdéses júniusi rendezvény után a New York Post bulvárlap arról cikkezett, hogy a videók alapján

Bident A vele egy színpadon szereplő Obamának kellett állítólag levezetnie a színpadról.

Akkor a Fehér Ház ezt vehemensen cáfolta, és további felvételeket osztott meg a jelenetről, amelyek szerintük azt mutatják, hogy Biden csak a közönség tapsát üdvözölte. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője júniusi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

ezek a manipulált videók rosszhiszeműen készültek.

LIES again. Heres the ending of the fundraiser yesterday. pic.twitter.com/jZWV7AiY4Q — Olga (Nesterova) June 16, 2024

