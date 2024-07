Orosz merényletet hiúsítottak meg Németországban, úton az első F-16-osok Ukrajnába – Háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2024. július 11. 21:58

Az Oroszország jelentette fenyegetésre válaszul az Egyesült Államok 2026-tól nagyobb hatótávolságú rakétákat telepít Németországba – jelentette be a két ország a washingtoni NATO-csúcson. A NATO-tagállamok abban is megállapodtak, hogy az elkövetkező egy évben összesen 40 milliárd euró (43,28 milliárd dollár) értékben küldenek katonai támogatást Ukrajnának, egyben kinyitották a lehetőséget Kijev számára a katonai szövetséghez való csatlakozásra. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök válaszul Ukrajna és a NATO elpusztításával fenyegetőzött. A Bloomberg értesülései szerint Kijev még a novemberi amerikai elnökválasztás előtt békekonferenciát szeretne összehívni, amelyre már Oroszországot is várnák. Az orosz külügyminisztérium azonban csütörtökön jelezte, Moszkva nem szándékozik részt venni a békekonferencián.