A földbe csapódott a NATO hatalmának egyik modern katonai repülőgépe

A hírek szerint a kiképzőgép a Lengyel Haditengerészeti Repülődandár 30. évfordulójának holnapi ceremóniája miatt szállt fel. A becsapódásról videó is készült, amely azóta bejárta a netet. A képeken az látszik, hogy az Aermacchi M-346 Master katonai kétmotoros transzszonikus fejlett sugárhajtású kiképzőgép nagyon nagy tempóval ereszkedik, majd a talajhoz egyre közelebb érve a pilóta láthatóan igyekszik felhúzni a gépet, ám ez nem sikerül. A becsapódást követően hatalmas lángok csapnak fel, a hírek szerint az irányítónak nem sikerült katapultálnia, életét vesztette a balesetben.

Polish M-346 Bielik training aircraft crashed and burst into flames at Gdynia Air Base today.The pilot couldn't eject, he died. pic.twitter.com/dwtFqzAFdS