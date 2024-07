Lezuhant a Gazprom légitársaságának egyik utasszállítója Moszkva közelében

A Reuters az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának közlésére alapozva azt írja, a gép Moszkva közelében, Kolomna városa mellett egy erdős területen zuhant le. A katasztrófának a háromfős személyzeten kívül állítólag nincs más áldozata.

A szerencsétlenség oka egyelőre nem ismert.

Az orosz bűnüldöző szervekhez közel álló Telegram-csatorna, a Mash szerint a gép tesztrepülésen volt, miután javításokat végeztek rajta. Üzemeltetője a Gazprom légitársasága, a Gazpromavia volt.

