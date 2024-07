Nagy ígérettel folytatódott Orbán Viktor békemissziója: szerinte van valaki, aki meg fogja oldani az ukrajnai háborút

Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt héten kezdett hatalmas „békemisszióba”, amely során látogatást tesz a legfontosabb politikusoknál, akik hatással lehetnek az ukrajnai háború kimenetelére. Az ötödik állomáson Floridában Donald Trump republikánus elnökjelölttel találkozott.

A magyar kormányfőt több nyugati ország is bírálja a körúja miatt, mivel szerintük ezzel sokkal inkább az orosz álláspontot képviseli. Orbán július 1. óta tölti be az Európai Unió soros elnökségének vezetését, majd rögtön elutazott Kijevbe, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon. A megbeszélésen közeledtek egymáshoz a magyar és az ukrán álláspontok, több kényes témában is megállapodást kötöttek. Később aztán a magyar miniszterelnök Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel értekezzen. A megbeszélést az EU politikusai már egyértelműen úgy értékelték, hogy azon Orbán nem a szervezetet képviseli, hanem kizárólag Magyarországot. Később a magyar kormányfő a Türk Tanács ülésén és részt vett, majd Pekingbe utazott, ahol Hszi Csin-ping kínai vezetővel tárgyalt. A békemisszió következő pontjaként az Egyesült Államokba érkezett.

Orbán a Facebookon hozott nyilvánosságra egy bejegyzést, amelyen ő látható Donald Trump republikánus elnökjelölttel. A poszt szerint a volt amerikai elnökkel szintén a béke lehetőségeiről tárgyaltak, a floridai Mar-a-Lagoban. A szűkszavú nyilatkozatban mindössze annyit mondott, hogy „ő meg fogja oldani!”. Később egy videót is nyilvánosságra hozott, de ebben sem szerepel túl sok információ.

A budapesti kormányfő régóta ismert arról, hogy Donald Trump támogatója, már 2016-ban is az elsők között biztosította támogatásáról a politikust, majd 2020-ban és 2024-ben is a republikánus jelölt mellett tette le a voksát. Az ukrajnai kérdésben az újabb vezetői pozícióra ácsingózó amerikai politikusról olyan hírek terjengtek, amely szerint

valóban egy békejavaslattal készült fel Vlagyimir Putyinnak, ebben azt ígéri, hogy Oroszország megtarthatja Ukrajna néhány elfoglalt területét.

