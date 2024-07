Titkos dokumentumokat adott át egy orosz pilóta Ukrajnának, csalódást jelentett Zelenszkijnek a NATO-csúcs – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A héten egy kifejezetten fontos NATO-csúcstalálkozó zajlott, mely során a szövetségesek „visszafordíthatatlan” tagságot ajánlottak fel Ukrajnának, ha az ostromlott ország a háborús helyzetben is teljesíti a belépéshez szükséges reformokat. Viszonylag kevés szó esett arról, hogy a csúcstalálkozón részt vett egy kifejezetten erős, nem NATO-tag ország vezetője is, aki szakítva korábbi semlegességi politikájával most azt fontolgatja, hogy beszáll Ukrajna felfegyverzésébe. Az említett ország Dél-Korea, illetve annak elnöke, Jun Szogjol. Az ázsiai ország nem kifejezetten Ukrajna mellett, hanem Oroszország ellen foglal állást, Moszkva azzal haragította magára a szöuli vezetést, hogy lényegében szövetséget kötöttek ősellenségükkel, Észak-Koreával. Ha Dél-Korea is elkezd fegyvereket szállítani Ukrajnának, Kijev nagyon értékes szövetségesre tesz szert.