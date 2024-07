Robert Fico párhuzamot vont a Trump és az ellene elkövetett merénylet között

A május 15-én merényletet elszenvedő Robert Fico szlovák miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Donald Trump elleni gyilkossági kísérletet, és párhuzamot vont a két eset között.

A felvidéki Új Szó beszámolója szerint Fico azt mondta, a Trump elleni szombati merénylet ugyanazt a forgatókönyvet követte, mint az ellene idén május 15-én irányuló gyilkossági kísérlet.

Ha Donald Trump támadója beszélne szlovákul, elég lenne elolvasnia a Denník N-t, a Smet vagy az Aktualityt, hogy kedvet kapjon ahhoz, hogy »rendet tegyen« az engedetlen volt amerikai elnökkel

– mondta Fico független, a kormánnyal szemben kritikus lapokat megnevezve.

Donald Trump politikai ellenfelei megpróbálták őt leállítani, és amikor ez nem sikerül, annyira felbosszantják a közvéleményt, hogy valami szerencsétlen fickó fegyvert ragad. És most majd arról lesz szó, hogy megbékélésre és megbocsátásra van szükség

– fogalmazott a szlovák kormányfő.

Fico egyébként már az ellene elkövetett merénylet előtt is a vele kritikus sajtót okolta a közhangulat elmérgesedéséért. A kormányfő áprilisban ugyanazt a három lapot említette meg, mint most, mint amelyek olyan frusztrációt szítanak, ami egy magas beosztású politikus meggyilkolásához is vezethet.

Ficót egy olyan merénylő (Juraj Cintula) lőtte meg, akit egy szélsőjobboldali szlovák paramilitáris szervezethez fűztek kapcsolatok. A Donald Trump elleni merénylet 20 éves elkövetőjéről (Thomas Matthew Crooks) pedig az derült ki, hogy republikánusként regisztrálták a választói névjegyzékben.

Címlapkép forrása: Zuzana Gogova/Getty Images