Donald Trump szerint csoda történt: "Halottnak kellene lennem"

Donald Trump a Republikánus Párt ma kezdődő, wisconsini Milwaukee-ban rendezett jelölőgyűlésére tartó repülőúton osztotta meg, hogyan élte meg a meghiúsult merényletet.

Az orvos a kórházban azt mondta, soha nem látott még ilyet, csodának nevezte

- mondta Trump, akinek a jobb fülét fehér kötés takarta.

Nem szabadna itt lennem, halottnak kellene lennem

- jelentette ki a volt elnök, aki

állítása szerint annak köszönheti életét, hogy az őt eltaláló lövés előtt, a kampánybeszéde közben kissé jobbra fordította a fejét,

hogy jobban lássa az illegális bevándorlókról szóló ábrát a kivetítőn. Az elnök szerint emiatt úszta meg annyival, hogy csak egy kis darabot tépett le a füléből a golyó.

Az elnök a leeső cipőjével kapcsolatos kérdéseket is tisztázta: "Az ügynökök olyan erősen nekem estek, hogy leesett a cipőm, pedig még szorított is" - állította. Trump emellett kifejezte a háláját a titkosszolgákat ügynökeinek, a merénylőjéről pedig elmondta: "Egyetlen, a szemei közé eső golyóval lőtték ki" - jelentette ki, hozzátéve: "Fantasztikus munkát végeztek."

A volt elnök továbbá kitért arra a fotóra is, amelyen a merényletkísérlet után felemeli az öklét és háromszor azt skandálja, "Harc!", miközben az ügynökök lekísérték a színpadról.

Sokan azt mondják, hogy ez a legikonikusabb fotó, amit valaha láttak

- mondta, majd úgy folytatta: "Igazuk van, és nem haltam meg. Általában meg kell halni ahhoz, hogy ilyen ikonikus képet készítsenek." A volt elnök állítása szerint folytatni szerette volna beszédét, "de épp most lőttek meg."

Former US president Donald Trump has landed in Milwaukee for the Republican National Convention, one day after surviving an assassination attempt. He will be formally nominated as the Republican presidential candidate later this week. pic.twitter.com/wzUH27y7ao