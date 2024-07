Amerikai elnökválasztás: belsős kutatás miatt kapott új erőre a Biden elleni puccs, íme az alternatívák

A Politico megszerezte azt a demokrata képviselők között terjedő, belső használatra készített felmérést, mely szerint, ha most tartanák az elnökválasztást, Joe Biden rég nem látott vereséget szenvedne. Az elnök olyan államokat is elveszíthet, ahol 20 éve nem nyert republikánus jelölt. A kutatás a Donald Trumpot legnagyobb eséllyel kihívó négy demokrata politikusra is rávilágít.