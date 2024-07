Egyre szemtelenebbek az ukrán drónok - Váratlan célpontot választottak maguknak

Az ukrán drónok pilótái elképesztő pontossággal képesek megtámadni célpontjaikat: tankok kibúvónyílásain dobálnak be gránátokat, ablakokon repülnek be, most pedig majdnem eltaláltak egy orosz helikoptert is.

A videót egy mindössze 500 dollárba (nagyjából 18 ezer forintba) kerülő Wild Hornet FPV-drón készítette, ami finoman szólva is nagy fába vágta a fejszéjét, rárepült egy átlagosan 17 ezer dollárt érő orosz Mi-8-as helikopterre, méterekkel tévesztve el azt.

The Wild Hornets team has been working for several months to ensure that the enemy helicopter won't escape next time There's more to come... If you also want the ruzzians to burn in the sky and on the ground, please make a donation to our developments:PayPal: pic.twitter.com/FGjj7yYnx6