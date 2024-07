Hatalmas veszteséget szenvedtek az ukránok egyetlen faluban, évtizedes háborúra készülnek az oroszok – Háborús híreink csütörtökön

Az ukrajnai háborúban nem lehet biztosan tudni, hogy a felek mekkora veszteségeket szenvednek el a harctéren, a számokat csak tippelni lehet. A ritka kivételek egyike, hogy valamelyik harcoló fél adatokat oszt meg erről. Most az ukránok kivételt tettek egy településért vívott csatával kapcsolatban – írja az Ukrajinszka Pravda. Kiadta napi jelentését az amerikai Institute for the Study of War (ISW) az ukrajnai háborúról, amelyben ezúttal – mások mellett – Dmitrij Medvegyev kijelentéséről és az orosz sajtóról írnak. Cikkünk folyamatosan frissül a az ukrajnai háború legfrissebb eseményeivel.