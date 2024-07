Már tesztelik a megtépázott orosz flotta legújabb ékét, de vissza kellett fogni az elképzelésekből

Az oroszok május 7-én bocsátották vízre a megtépázott Fekete-tengeri Flotta számára épített Viktor Velikij járőrhajót, most a jármű képességeit is tesztelik – írja az ArmyRecognition.

Az orosz Fekete-tengeri Flotta súlyos veszteségeket szenvedett az ukrajnai háborúban, annak ellenére is, hogy Kijev gyakorlatilag nem rendelkezik létező flottával. Egyes információk szerint a teljes állomány körülbelül egyharmadát érték végzetes vagy legalább nagyon súlyos rakétacsapások. Moszkva igyekszik pótolni a veszteségeket, ennek értelmében készült el a 22160-as projekt keretében a Viktor Velikij járőrhajó is. A jármű vízre bocsátása már megtörtént májusban, most a Balti-tengeren tesztelni is fogják a képességeit.

A hajó különlegessége lett volna a két vezérelhető állású hajócsavar beépítése. Ehhez viszont német technológia kellett volna, ám az Oroszország elleni nyugati szankciók miatt ez nem valósulhatott meg. Az orosz motorral és fix állású csavarral megépített jármű így több csomónyi sebességet vesztett az eredeti tervekhez képest.

A 22160-as projekt részeként kifejlesztett eszközök számos pozitív tulajdonsággal bírnak a katonai műveletek során. Sokoldalú, moduláris felépítésűek, amelyek küldetésspecifikussá tudják tenni a Viktor Velikijt, például tengeralattjáró elleni harchoz, aknaelhárításhoz vagy humanitárius missziókhoz. A projektben felépülő hajók 94 méter hosszúak, 14 méter szélesek és 3,4 méteres merülési mélységgel bírnak. Vizkiszorításuk 1950 tonna, míg maximális sebességük 30 csomó. A motor 6000 mérföldes hatótávolságot és 60 napos tengeri tartózkodást biztosít. Fegyverzete egy 57 mm-es A-220M tengerészeti löveget, két 14,5 mm-es nehéz géppuskát és számos más fegyvert, például DP-65 és DP-64 gránátvetőket, valamint potenciálisan Kalibr-NK hajó elleni rakétákat és 3M24 Buk légvédelmi rakétákat tartalmaz.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor és hogyan érkezhet meg a Viktor Velikij a Fekete-tengeri Flottához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images