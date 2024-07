Mérföldkőhöz érkezett Magyarország szomszédja: még egy lépéssel közelebb kerültek a világ legmodernebb vadászgépeinek beszerzéséhez

Románia védelmi stratégiájának újabb mérföldkövéhez érkezett, amikor Angel Tilvar védelmi miniszter bejelentette, hogy 2024. július 16-án aláírták azt a kormányközi megállapodást, amelynek értelmében az ország 32 darab korszerű F-35-ös vadászrepülőgépet szerez be az Egyesült Államoktól. A szerződés becsült költsége 6,5 milliárd dollár, és nem csupán a repülőgépeket foglalja magában, hanem átfogó logisztikai támogatást, kiképzési szolgáltatásokat, repülésszimulátorokat és lőszert is - számolt be az Army Recognition