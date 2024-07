Kongatják a vészharangot: olyan folyamat zajlik, amely pusztító vírusokat szabadíthat ránk

Pruzsinszki Bence 2024. július 20. 15:00

A globális felmelegedésével kapcsolatban leggyakrabban a környezeti hatásokról, például a jégsapkák olvadásából fakadó tengerszint-emelkedésről, valamint a bolygószerte tapasztalható szélsőséges időjárási körülményekről beszélünk. Pedig az éghajlatváltozásnak akár közegészségügyet érintő vetületei is lehetnek. A fagyos, főleg északon megtalálható permafroszt talaj mélyén ősi korokból származó kórokozók is rejtőznek a tartós inaktivitás állapotában, amelyek a kiterjedt olvadásnak köszönhetően utat találhatnak a felszínre. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a jelenség fenyegethet-e minket valós világjárvánnyal, azt már azonban laboratóriumi kísérletek is bebizonyították, hogy a fagyott talajban lapuló vírusok akár több tízezer év után is fertőzőképesek lehetnek.