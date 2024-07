Egy republikánus sztárpolitikus tanácsát fogadta volna meg Biden?

Nikki Haley volt dél-karolinai kormányzó még idén januárban, a republikánus előválasztási verseny kellős közepén tett egy merész kijelentést. Az 52 éves politikus szerint az amerikai választók nem akarnak még egy Trump-Biden csörtét, így

szerinte az a párt fogja végül megnyerni az elnökválasztást, amely "visszalépteti a 80 éves jelöltjét".

Nikki Haley (in January): The first party to retire its 80-year-old candidate is going to be the one who wins this election. pic.twitter.com/VkN8cT85su