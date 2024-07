Lecsapott az ukrán csapásmérő képesség: 450 kilométerrel lőttek át a határon

Kijev a saját drónarzenáljának fejlődésével egyre merészebb csapásokat hajt végre a kritikus orosz infrastruktúra ellen:

támadtak már repülőteret a Baltikumban, horizonton túli radarállomást Kazahsztán tőszomszédságában, most pedig újra egy népszerű célpontot, a fekete-tengeri olajinfrastruktúrát vették célba.

This morning, multiple Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Tuapse refinery, igniting a blaze in the northern part of the complex. Tuapse, on Russia's Black Sea coast, is roughly 450km behind the front line. pic.twitter.com/AlFmItBKLw