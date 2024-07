Ilyen nincs: hidegháborús puskákkal vadásztak le egy jemeni drónt a Vörös-tengeren

Az X-en (korábban Twitter) megjelent videón jól látható, amint egy robbanószerrel alaposan megpakolt csónak közeledik a Vörös-tengeren közlekedő teherszállító hajó felé. A legénység nem pánikol sokáig, előkapják a hidegháborúból visszamaradt FN FAL (vagy azon alapuló) gépkarabélyokat, és a hajó törzsétől néhány méterre végül sikerül kilőniük a húszi drónt.

The Ukrainian crew of a container ship in the Red Sea managed to destroy Houthi kamikaze boat with small arms fire. pic.twitter.com/hJKhZqpH74