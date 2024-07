Olyan vadászgépet villantott a három katonai hatalom, amelyet szerte a világon irigyelhetnek majd

A három GCAP-partnerország bemutatta a Farnborough-i Nemzetközi Légi Szalonon a fejlesztés alatt álló vadászgépük koncepciómodelljét. A közlemény szerint a BAE Systems (Egyesült Királyság), a Leonardo (Olaszország) és a Mitsubishi Heavy Industries (Japán) első alkalommal állítanak ki együtt a kiállításon. A megjelenés célja, hogy prezentálják, hogy mekkora előrelépéseket értek el a munkálatokban. A kiállított modell már nem az első, néhány változtatást is eszközöltek rajta: szélesebb lett a szárnyfesztávolsága, valamint az aerodinamikai tulajdonságai is javultak az áramvonalasabb kialakításnak köszönhetően.

Industry partners in the tri-national Global Combat Air Program (GCAP) insist their foot remains on the development accelerator pedal despite the new UK government launching a review into the countrys defense posture. #FIA2024