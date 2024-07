Összecsapásokra készül Kínával a világ legnépesebb országa: különleges tankokkal szórnák tele a határt

India 2024 júliusában mutatta be a Zorawar könnyű harckocsi prototípusát, amelyek könnyebben tudnak mozogni a Kínával közös hegyvidéki határszakaszon – számolt be a Defense News.

Miután 2020-ban összecsapásokig fajult a határvita Újdelhi és Peking között a himalájai határszakaszon, a felek azonnal nagyobb figyelmet tulajdonítottak a lokálisnak tűnő feszültségnek. India egy évvel később, már 2021-ben az új könnyű harckocsik után kezdett érdeklődni, ehhez képest példátlan sebességet jelent, hogy ennyire gyorsan be is mutatták a prototípust. A Zorawart a köz- és a magánszféra együttműködésében fejlesztették ki, amelyből eddig az indiai hadsereg összesen 59 darabot rendelt. Az állami Védelmi Kutatási és Fejlesztési Szervezet (DRDO) vezetője, Samir V. Kamath szerint 2027-ben indulhatnak meg a szállítások.

Kamath hozzátette, hogy a prototípus elkészítéséhez két és fél évre volt szükségük, most legalább fél évig próbáknak fogják a Zorawart kitenni, majd ezt követően jöhetnek a felhasználói tesztek. Nagy figyelmet kap a szempont, hogy a jármű a sivatagi körülmények között is megfelelően teljesítsen, mivel ilyen terep vár rájuk az érintett zónában.

A Defense News kiemelte, hogy a határidőkkel kapcsolatos bizakodás ellenére

az indiai hadiipar híres a határidők csúszásáról, így érdemes fenntartásokkal kezelni az előzetesen megígért dátumokat.

Rahul Bhonsle, a delhi székhelyű Security Risks Consultancy igazgatója elmondta, hogy voltak már pozitív csalódások, de a tesztek eredményétől fog függeni minden.

India az elmúlt években egyre inkább a saját hadiiparára igyekszik koncentrálni, ám a bemutatott könnyű harckocsi is jól mutatja, hogy még hosszú út áll az ország előtt ebben. A Zorawar tornya például a belgiumi Cockerill 3105-ös, de a célzókészülék és a motor is más országokból van. A löveg 105 mm-es, ennek kezeléséhez három fős személyzetre van szükség. Van még egy koaxiális 7,62 mm-es géppuska és egy 12,7 mm-es távoli fegyverállomás is. Ezenkívül két páncéltörő rakétát hordoz a torony.

A homokos talajjal kompozit gumilánctalpakkal birkóznának meg.

A súlyáról egyelőre nem árultak el információkat, de az ígéretek szerint jóval könnyebb lesz, mint a most futó típusok az indiai seregben.

A címlapképen egy indiai katonai konvoj látható a Himalájában. Címlapkép forrása: Sumit Dayal/Bloomberg via Getty Images