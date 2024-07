Felvételen az orosz támadás kudarca: egyetlen rövidke frontszakaszon sorakoznak a kilőtt páncélosok

A vuhledári front akkor vált híressé, amikor a támadó orosz alakulatok gyakorlatilag libasorban nekiterelték a páncélosaikat az ukrán védelmi állásoknak, ezzel pedig lényegében egy roncstemetőt hoztak létre. A település a háború előtt körülbelül 15 ezer lakónak adott otthont, ez mára az állandó harcok következtében szinte nullára csökkent.

A városkát stratégiai fontosságúnak nevezik az orosz források, erre hivatkozva próbálkoznak már majdnem a 2022-es invázió kirobbanása óta a bevételével, nem túl nagy sikerrel.

Az eredménytelen rohamokat az ismételten felpörgő aktivitás hatására újabbak követték, a korábbiakhoz hasonló eredményekkel.

72nd Brigade shows fields of destroyed Russian equipment, many of which are T-62 tanks, on the Vuhledar-Novomykhailivka area of the front. New Russian losses shown on the footage, according to WarSpotting:5xT-62; 1xUnknown IFV;1xMt-LB;2xBMP-2;2хBMP-1;1xBREM-1;1xBTR-80; pic.twitter.com/dNQ8RQswc2