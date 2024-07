Irán meghosszabbított kezére csaptak le Németországban

A minisztérium közleménye szerint bírósági végzés alapján a szervezet 53 helyiségében tartottak házkutatást szerdán kora reggel nyolc német tartomány hatóságai.

A tárca tájékoztatása szerint a művelethez a novemberben 55 ingatlanban tartott korábbi házkutatásból származó kiterjedt bizonyítékok szolgáltak alapul.

Germany has banned the Islamic Center Hamburg (IZH) and currently taking action against the associated Blue Mosque in Hamburg.Its considered extremist and an arm of lslamic regime in Germany. pic.twitter.com/8qqXWPyBgT

Ma betiltottuk az iszlamista szélsőséges, totalitárius ideológiát hirdető Hamburgi Iszlám Központot Németországban. Támogatja a Hezbollah terroristáit, és agresszív antiszemitizmust terjeszt

– közölte Nancy Faeser belügyminiszter az X-en.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ez a tilalom egyáltalán nem vonatkozik a síita vallás békés gyakorlására.

A Hamburgi Iszlám Központ működtette a német városban az Ali Imám Mecsetet, más néven Kék Mecsetet. A mecset imámjai rendszeresen dicsőítették a palesztin Hamász terrorszervezet tetteit, illetve támogatták az Irán-barát libanoni síita terrorszervezetet, a Hezbollahot – írja a Tagesschau.de.

BREAKING:German police executes raids against 54 locations connected to the Islamic center in Hamburg which is linked to IranThe center has been banned for extremism and spreading totalitarian ideology.Iran and Qatar are both sponsoring extremist mosques in Europe pic.twitter.com/mWgMubvAoO