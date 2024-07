Szabotőrök jutottak be Benjamin Netanjahu lakosztályára, és undorító dolgot csináltak

Az aktivisták a Watergate Hotelből közöltek egy felvételt, melyen látható a szabotázsakció eredménye. Az izraeli delegációnak lefoglalt szállodarészben csótányok, tücskök, férgek ezrei másznak asztalokon, folyosókon, a mosdóban. Egyes hírek szerint a tűzriasztó szirénát is bekapcsolták a palesztinpárti mozgalmárok.

Pro-Hamas Supporters managed to Infiltrate the Watergate Hotel, where Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the other Members of the Israeli Delegation are Staying in Washington, several times last night despite Heavy Security Measures by D.C. Capital Police and Federal pic.twitter.com/31uy98eT5w