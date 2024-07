Össztűz alá vették Oroszországot, súlyos zavarokat okoz Ukrajna

Az ukrán média beszámolói szerint az ukrán katonai hírszerző ügynökség (HUR) által végrehajtott kibertámadás okoz jelentős fennakadásokat Oroszország-szerte. A támadás, amely immár harmadik napja tart, komoly zavarokat idézett elő az orosz banki és távközlési szolgáltatásokban.

Több ukrán hírforrás, köztük a Kyiv Independent, a Suspilne és a New Voice of Ukraine is arról számolt be, hogy a nagyszabásúnak tűnő akció széles körben érinti az orosz infrastruktúrát - írja a Sky News.

A támadás hatásai között szerepel a VK, Oroszország legnagyobb közösségi médiahálózatának működési zavara, valamint egyes fizetési rendszerek leállása is.

Az incidensről szóló hírek rávilágítanak a modern hadviselés kibertérben zajló aspektusaira, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak a konfliktusokban. Az ilyen jellegű támadások képesek jelentős gazdasági és társadalmi zavarokat okozni anélkül, hogy hagyományos fegyvereket vetnének be.

Fontos megjegyezni, hogy az ukrán katonai hírszerző ügynökség egyelőre nem erősítette meg hivatalosan részvételét a támadásban. A HUR Telegram-csatornáján nem jelent meg közlemény az akcióval kapcsolatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images