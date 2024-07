Veszélyes ukrán fegyver bukkant fel egy NATO-nagyváros határán

A drón valószínűleg az ukrán haditengerészethez tartozott, egy jetski-ből építették át a kijevi hadmérnökök. Robbanószert, kamerát és irányítórendszereket tartalmazott, kamikaze-konfigurációban működött (volna), vagyis feladata az volt, hogy egy orosz hadihajónak nekiütközve felrobbantsa magát.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk