Váratlanul meghalt a kommunista ország legfontosabb vezetője, mennek a találgatások, hogy mi lesz most

Múlt héten egy hosszan tartó, meg nem nevezett betegség után elhunyt Vietnam vezetője, a 80 éves Nguyen Phu Trong. Az országban most bizonytalanság van a jövőt illetően, de ez egyelőre nem befolyásolja Hanoi kapcsolatait a legfontosabb partnerekkel – számolt be a South China Morning Post.

Az elmúlt években a délkelet-ázsiai ország pragmatikus politikát folytatott, ezt nevezték „bambuszdiplomáciának”. Az elképzelés lényege, hogy Hanoi minden fontosabb hatalommal igyekszik jó kapcsolatokat fenntartani anélkül, hogy túl közel kerülne hozzájuk, ezzel egy amolyan köztes, billegő pozíciót elfoglalva. Trong halálával azonban felmerült a kérdés, hogy Vietnam a jövőben is fenn fogja-e tartani az eddigi politikáját. Hszi Csin-ping kínai elnök a hír hallatán azonnal látogatást tett a délkelet-ázsiai ország kínai nagykövetségén, ahol együttérzését fejezte ki, majd elmondta, hogy Trong kiemelkedően járult hozzá az országaik között kialakult jó kapcsolatokhoz. A Kínai Kommunista Párt szintén részvétnyilvánító táviratot küldött Hanoiba. Az ország viszonozta a kedves üzeneteket, hangsúlyozták a jó viszonyt a felek között.

A Vietnam és Kína kapcsolatrendszere nem egyszerű, mivel a két hatalomnak komoly területi vitája van egymással a Dél-kínai-tengeren. Az elmúlt időszakban a problémák ellenére is jól alakultak a kapcsolatok Hanoi és Peking között, a nézeteltéréseiket félre tudták tenni, inkább csak a mindkét fél számára előnyös területekre koncentráltak. Korábban ez nem volt mindig így, többször komoly diplomáciai válság alakult ki, sőt, az 1970-es években összecsapásokra is sor került.

Kína barátsága mellett viszont Vietnam az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is bővítette kapcsolatait.

Trongot Ho Si Minh óta a legfontosabb vezetőnek tartják Vietnamban, aki 2011 óta vezette az országot, 2021-ben kezdte meg a precedensértékű, harmadik ciklusát főtitkárként. A legtöbb szakértő szerint a következő időszakban sem szeretnék megváltoztatni a külpolitikai irányvonalát. Fontos szempont azonban, hogy pontosan ki lesz az új vezetője az országnak, mivel az éppen az elmúlt ciklusok mutatták meg azt, hogy egy-egy politikus személyes viszonya mennyire hatással tud lenni az országaik közötti kapcsolatokra. Trong ugyanis a beszámolók szerint nagyon jó személyes viszonyban volt Hszi Csin-pinggel. A barátság alapját az adta, hogy mindketten elkötelezett kommunisták voltak, a hanoi politikus ennek köszönhetően tudta meggyőzni arról a pekingi vezetőt, hogy a közeledés az Egyesült Államokhoz egyáltalán nem fogja azt jelenteni, hogy Kína már nem lesz annyira fontos a jövőben.

Trong székét ideiglenesen a 66 éves To Lam örökölte meg, aki idén májusban lett az ország elnöke.

Őt tartják a legesélyesebbnek arra, hogy a jövőben átvegye Vietnam vezetését. Várhatóan a kezdeti időkben nem fogja lényegesen átalakítani a politikai irányvonalat, mivel a saját hatalma megszilárdítására fog törekedni. Főleg azért lehet számítani részéről óvatos és megfontolt lépésekre, mivel az elmúlt időszakban több letartoztatás is történt a legfőbb döntéshozó testületnek tartott Politbüroban, ami belharcokra utalt a párton belül. A Pekinggel ápolt viszonyt ellenben jelentősen meghatározhatja, hogy képesek lesznek-e a dél-kínai-tengeri nézeteltéréseiket továbbra is félretenni. Amennyiben mindkét fél a kompromisszumos megoldásra fog törekedni, akkor várhatóan a stabil, gazdaságalapú kapcsolatok is megmaradnak Hanoi és Peking között.

