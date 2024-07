Összecsapott egymással az ukránok és az oroszok legnépszerűbb páncélosa - Csúnya végeredmény született

Az Egyesült Államok által Ukrajnának adományozott M2 Bradley gyalogsági harcjármű félelmetes ellenfél: tűzerőben a fronton ritkán látott BMPT Terminatoron kívül lényegében minden orosz lövészpáncélost leköröz, ahogy ezt egy szerencsétlenül járt BMP most első kézből tapasztalhatta meg.

Az ukrán katonák nem szokták visszafogni magukat akkor, amikor a nyugati országok által rendelkezésükre bocsátott fegyverek kritizálásáról van szó. Nemrég alaposan nekimentek a legendás amerikai Abrams harckocsiknak, a francia AMX-10-eseket pedig egyenesen használhatatlannak tartják.

A Bradley-t viszont imádják, hiszen a szovjet IFV állományhoz mérten kifejezetten magas túlélési eséllyel mehet be a front legforróbb részeire.

A nemrég megjelent videón például az látható, amint egy M2-es alaposan helyben hagy egy visszavonuló orosz BMP gyalogsági harcjárművet (a videó rossz minősége miatt a pontos típust nehéz megállapítani).

Donetsk Oblast, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV engages a Russian BMP, sending dozens of 25mm shells tearing into the Russian armored vehicle with its Bushmaster chaingun. pic.twitter.com/ebgNlck7LR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 27, 2024

Érdemes megjegyezni, hogy ez a harc távolról sem volt kiegyenlített: a Bradley 25 mm-es Bushmaster gépágyúja jó szögből páncéltörő lőszerrel a T-72-es harckocsi korábbi, gyengébben páncélozott verzióit is ki tudja lőni (ehhez sok szerencse és remek kiképzés kell, de Irakban többször megcsinálták), a BMP oldalsó páncéllemezei pedig nem ilyen kaliber ellen lettek tervezve.

Apró érdekesség az a visszatérő jelenség, hogy az ukrán katonák több videó, így a mostani felvétel alapján is az élőerő ellen haszálatos repesz-romboló lőszerrel lőnek a páncélozott célpontokra is, holott a Bradley-hez kaptak páncéltörő lőszert is.

