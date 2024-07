Megszólalt a parancsmegtagadó dandárparancsnokkal kapcsolatban az ukrán vezérkar - Váratlan döntés született a sorsáról

Az egész botrány azzal kezdődött, hogy az ukrán 80. légideszantos dandár parancsnoka, Emil Iskulov megtagadott egy parancsot, mert szerinte olyan feladatot kapott egysége, amelyet nem tudtak volna végrehajtani.

Az ukrán vezérkar úgy döntött, leváltják Iskulovot, a 80-as dandár katonái viszont nyilvános videóüzenetben kérték a kijevi parancsnokokat arra, hogy ne menesszék az ezredesüket.

A légideszantos egységek főparancsnoksága közleményben cáfolták a dandár állításait, miszerint:

Emil Iskulov ezredes nagyon tapasztalt harcoló tiszt, ennek megfelelően, figyelembe véve e tiszt felbecsülhetetlen harci és parancsnoki tapasztalatát, a katonai vezetés úgy döntött, hogy az ezredest magasabb beosztásba nevezi ki.

A nyilatkozat nem részletezte az egykori dandárparancsnok új feladatkörét. Ez volt rövid időn belül a második eset, hogy az ukrán katonák tiltakoztak a dandárparancsnokuk eltávolítása ellen: legutóbb a 24. ukrán dandár katonái álltak ki Ivan Holisevszkij mellett.

A közlemény az is hozzátette, hogy az új parancsnok is harcoló tiszt, hosszú ideje a dandár kötelékében szolgál, és – Emil Iskulovhoz hasonlóan – megkapta a Bohdan Hmelnickij Rend I., II. és III. fokozatát is.

