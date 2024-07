Szép csendben tovább gyilkol a Covid: szomorú adatok jelentek meg

A Sydney-i székhelyű Actuaries Institute hétfői jelentésében közölte, hogy a többlethalálozás – azaz a világjárvány nélkül várható halálozáshoz képest bekövetkező növekedés - 2023-ban 5%-ot ért el Ausztráliában, ami jelentősen magasabb, mint a szezonális influenzajárványok éveiben tapasztalt 1-2%-os többlet.

A Covid még néhány évig érezteti majd hatását…A halálozás "új normális" szintje valószínűleg magasabb lesz, mintha nem lett volna a világjárvány

- mondta Karen Cutter aktuárius, az intézet halálozási munkacsoportjának szóvivője.

Az ausztrál eredmények alátámasztják az egyre több bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Covid-19 rontotta a népesség, különösen az idősek és a társadalmi peremterületen élő kisebbségi csoportok egészségi állapotát, és új alapokra helyezte a várható halálozási arányokat.

Robert Anderson, az amerikai járványügyi hivatal, a Centers for Disease Control and Prevention's National Center for Health Statistics statisztikai elemzési és felügyeleti részlegének vezetője szerint az egészségügyi hatás az Egyesült Államokban még évekig érezhető lesz, így most a koronavírus okozta többlethalálozás új mérőszámát próbálja kalibrálni.

Tudjuk, hogy kárt okozott azoknál az embereknél, akik túlélték a vírust…Arra kellene számítanunk, hogy a halálozás pontosan olyan lesz, mint a járvány előtt volt? Nem hiszem.

Visszatérve az ausztrál jelentésre, az a Covid-19 által közvetlenül és közvetve okozott haláleseteket vizsgálta, amely továbbra is a top 10-es gyilkosok között van az országban.

A jelentés szerint 2023-ban több mint 6100 ausztrál halt meg a Covid miatt, ami a kilencedik vezető halálozási ok az országban.

Bár eddig minden egymást követő hullám kevesebb halálesettel járt, mint az előző, a koronavírus valószínűleg a jövőben is jelentős halálozási ok marad, különösen azok számára, akik nem kapták meg az ajánlott védőoltásokat és emlékeztető oltásokat.

A koronavírus folyamatos mutációi azt jelentik, hogy négy-öt havonta egy új változat vált ki egy Covid-hullámot - mondta David Putrino ausztrál idegkutató, aki 2020 eleje óta tanulmányozza a világjárvány egészségügyi hatásait a New York-i Icahn School of Medicine at Mount Sinai-ban.

A közhiedelemmel ellentétben ez mindig rosszabb lesz, mint az influenza a veszélyeztetettek számára

- mondta Putrino.

A 2020 és 2023 közötti időszakban a jelentés megállapította, hogy Ausztráliában a többlethalálozás 5%-ban korlátozódott, mivel a koronavírus terjedésének megfékezésére agresszív intézkedéseket hozott. Sok más helyen azonban a négyéves időszak átlagában nagyobb volt a halálozási arány: Latin-Amerikában mintegy 20%-os, Kelet-Európában 14%-os, az Egyesült Államokban pedig 10%-os többlethalálozás volt tapasztalható - áll a jelentésben.

