Ezzel komoly bajba kerülhet az orosz hadiipar: kigyulladt egy nélkülözhetetlen gyártóüzem

A jekatyerinburgi üzem azért fontos, mert egyike azon kevés orosz létesítménynek, ahol katonai célú elektronikai komponenseket gyártanak. Mint ismert, az orosz hadiipar nagyban támaszkodik külföldi eszközök behozatalára: egyelőre nagyon kevés katonai-elektronikai komponenst állítanak elő belföldön. Az NPO Avtomatiki a nyugati szankciós listákon is szerepel, mint fontos orosz hadiipari beszállító.

Ismeretlen okból a mai nap hatalmas tűz ütött ki az üzem területén: orosz források szerint 800, ukrán források szerint 1000 négyzetméternyi területen csaptak fel a lángok. A TASzSz arról ír: egy vegyiraktár gyulladt ki, kijevi források szerint pedig az üzem egyik főépülete. Egy tetőszerkezet össze is omlott.

Amit biztosan tudni az, hogy az épületből feltörő füstoszlop több kilométeres távolságból is látszik.

️Russian media report that a NPO Avtomatiki defense plant is on fire in Russian Yekaterinburg. The fire has spread to 1,000 meters.The plant is one of the largest enterprises in the Russian Federation in the field of development and production of control systems and electronic pic.twitter.com/I5vLXQjYXl