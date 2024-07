Megtalálhatták a kiskaput az oroszok az ukrán védelemben: van egy rés, ahol szabadon tevékenykedhetnek a fegyverek

A 2022-es ukrajnai háború kirobbanása óta Fekete-tengeri Flotta fokozatosan egyre inkább a háttérbe szorult, mivel az ukránok komoly károkat okoztak a hadihajóknak. A különböző támadások során a teljes flotta körülbelül egyharmada süllyedt el vagy szerzett súlyos károkat, emiatt pedig Moszkva egyre lejjebb tekerte a tevékenységet, a megmaradt járműveket pedig távolabbi, biztonságosabb kikötőkbe vonta vissza. Az elővigyázatossági lépések miatt szinte kiürült a stratégiai fontosságú szevasztopoli hadikikötő, valamint a kercsi hajógyárban készülő új hadihajókat is inkább a Balti-tengeren tesztelik. Egyes beszámolók szerint még a Kaszpi-tengeren is gyakorlatozik Moszkva olyan korvettekkel, amelyeket eredetileg a Fekete-tengerre szántak.

A Kremlnek láthatóan nincs válasza az ukrán csapások kivédésére, viszont igyekeznek a tengeralattjáróikban rejlő lehetőségeket kihasználni.

Kijev jelenleg nem rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy felderítse az orosz tengeralattjárók mozgását, valamint a megsemmisítésükre sincs meg a technológia. A kiskaput kihasználva Moszkva cirkálórakéták kilövésére is alkalmas víz alatti eszközöket telepít a Fekete-tengerre, ezzel némileg képes lehet helyettesíteni azokat az elvesztett hadihajók kapacitásait. Bár a tengeralattjárók kisebb-nagyobb rendszereséggel korábban is lőttek ukrajnai célpontokat, a mostani az első ismert eset, hogy a Kreml egyszerre hármat is a Fekete-tengeren használ.

Az orosz fekete-tengeri flotta korábban hat járműből állt, ám 2023 szeptemberében Szevasztopolban a szárazdokkban álló Rosztov-na-Dont súlyos (egyes állítások szerint végzetes) találat érte. Másik két eszköz a Földközi-tengeren végzett manővereket a háború kirobbanásának pillanatában, Törökország pedig nem engedte számukra az áthaladást a Boszporuszon, így nem jutottak vissza a Ukrajna partjaihoz, az oroszok pedig mindössze három tengeralattjáróval voltak kénytelenek számolni a korábbi hat helyett. A szolgálatot teljesítő járművek 4-8 darab Kalibr rakétát képesek szállítani, amelyeket rendszeresen lőnek ki ukrán célpontok ellen.

Moszkva szerint a háború során eddig már 200 alkalommal használták ezeket sikerrel, míg Kijev szerint ezeknek az eszközöknek a többségét megsemmisítették.

Címlapkép forrása: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images