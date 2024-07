Métereken múlt a főparancsnok élete: dróntámadás történt a polgárháború sújtotta országban

Noha a kormányerőkkel szemben álló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) tagadja, hogy köze van a támadáshoz, al-Burhán tábornok a légicsapás után kijelentette: a hadsereg nem hajlandó tűzszünetről tárgyalni az RSF-el, céljaitól pedig nem rettentik el a dróntámadások.

A hadsereg közleménye szerint a két harci drónnal végrehajtott szerdai támadás a légierő és a haditengerészet diplomaosztó ünnepsége közben történt a kormány ideiglenes székhelyétől, Port Szudántól mintegy 85 kilométerre fekvő Gibeit katonai bázison.

Sudan's army chief and head of the Sovereign Council Abdel Fattah al-Burhan survived a drone assassination attempt on Wednesday during a military graduation ceremony in Gebit, eastern Sudan. Five people, including military personnel and students, were killed in the attack. pic.twitter.com/lWczAqwG90