Amerikai atomfegyverek áraszthatják el a világot, új szereplő közvetíthet Moszkva és Kijev között – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az orosz Taszsz hírügynökség számolt be Vipin Narang, az amerikai védelmi miniszter űrpolitikáért felelős megbízott helyettese kijelentéséről, amely szerint az Egyesült Államok megnövelheti a telepített nukleáris robbanófejek számát. Az ukrajnai háború tárgyalásos rendezésére irányuló erőfeszítések fokozódnak Ázsiában, és nemcsak Kínában, hanem Indiában is egyre inkább közvetítői szerepet keresnek. Az értesülések szerint Narendra Modi indiai miniszterelnök augusztusban Kijevbe fog látogatni – írta meg a The Japan Times . Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.