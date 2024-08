Friss számok jöttek: Kamala Harris átvette a vezetést

Az amerikai lap a Race to the WH nevű weboldal adatai alapján azt írja: Harris átlagosan 47%-os eredményt ér el a pollokban, miközben Donald Trump várható republikánus jelölt hajszállal rosszabb, 46,9%-os eredményre tett eddig szert. A Race to the WHO 128 országos közvélemény-kutatás súlyozott átlagát veti össze.

A weboldal üzemeltet egy elektori szavazatok alapján összerakott összesítést is: az amerikai elnök személyét ugyanis nem az dönti el, hogy mennyi szavazatot kap a lakosságtól, hanem az elektori szavazatok számítanak. A Race to the WH összesítése szerint az elektori versenyben Donald Trump áll nyerésre: 275 elektort szerezne, ha most lenne választás, Harris pedig csak 256 voksot kapna.

A weboldal összességében úgy látja: Trumpnak 54,9%-os esélye van nyerni, Harrisnek pedig 44,6%-os esélye van a győzelemre, ha az elektori rendszer sajátosságait is figyelembe vesszük.

