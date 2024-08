Hatalmas kudarcnak tűnik az oroszok támadása, pedig valójában minden a terv szerint zajlott

Az ukrán hatóságok július 31-én arról számoltak be, hogy mind a 89 orosz drónt sikeresen semlegesítették, amelyekkel az oroszok Kijevet támadták. Az akció hatalmas kudarcnak tűnik Moszkva szempontjából, de a valóság ennél sokkal árnyaltabb – számolt be az Eurasian Times.

A szerdai támadás nagyon komoly kudarcnak tűnik az oroszok részéről, sőt, felveti, hogy tulajdonképpen jelentős lemaradásban vannak az ukrán védelmi képességekkel szemben. A látszat ellenére viszont az Eurasian Times elemzése szerint egy megfontolt stratégia része lehet az elsőre hatalmas blamának tűnő akció is. A taktika az, hogy a drónok olyan magasságban repüljenek, ahol már rakétákat kell használni a megsemmisítésükhöz, szárazföldi fegyverrel ne lehessen semlegesíteni ezeket. Az elemzés szerint egyetlen légi jármű megsemmisítéséhez két rakétára van szükség, ezzel pedig rendkívül költségessé válik a háború Ukrajna számára. Moszkvában arra apellálnak, hogy

hosszú távon az ukránoknak tegyék költségesebbé az összecsapásokat, ezzel pedig az ellenfelük fölé tudnak emelkedni.

Van egy másik lehetséges magyarázat is az ilyen jellegű támadásokra, ez pedig az, hogy az orosz alakulatok egyszerre indítanak sok drónt bizonyos célpontok ellen, ezzel pedig megpróbálják túlterhelni a légvédelmi rendszereket. Ilyen esetben előfordulhat, hogy néhány eszköz át tud csusszanni az ukrán védelmen és eléri a célját. A július 31-i támadás viszont inkább szondázó jellegűnek tűnik, tehát Moszkva célja ezzel az volt, hogy felmérje az ukrán légvédelmi kapacitást. Az is felmerült, hogy egy új eszközt teszteltek szerdán. Ekkor ugyanis többségében az irániaktól átvett Geran-2 drónok voltak Ukrajna egén, ám feltűntek közöttük új, Gerbera eszközök is.

Az új fejlesztésű pilóta nélküli repülő fegyver hasonlít a korábban használt öngyilkos drónokhoz.

Eddig is bevetették ezeket az ukrajnai háborúban, az egyik ellenséges területen zuhant le. Amikor az ukrán hatóságok szétszedték, akkor meglepő felfedezést tettek: gyakorlatilag egy üres váz repült be a légtérbe. Az állítások szerint 20-30 méterrel repült 150 km/h-s sebességgel a talaj felett, sérülései pedig arra utalnak, hogy valamilyen fizikai akadályba ütközött. A drón elvileg képes megfigyelési és csalogató műveleteket is végrehajtani. A technológiai paramétereit úgy alakították ki, hogy nehezen legyen észrevehető a radarok számára, miközben képes információkat gyűjteni az útvonala környékén érzékelt radar- és rádiókibocsátási szerkezetekről. A gyártáshoz olcsóbb anyagokat használnak fel, ezzel pedig jelentősen csökkenthetőek az előállítási költségek.

A Gerbera is képes robbanófejet hordozni ezért az ukrán védelem nem teheti meg, hogy nem semlegesíti a drónokat. Mivel ezekkel az olcsó eszközökkel jelentősen túl tudja terhelni a kijevi légvédelmet, ezzel pedig rendkívüli módon megnövelve a költségeket az ukránok számára.

