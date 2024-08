Hiba a rendszerben: csődöt mondott a helyjegy foglalás a nemzetközi vonatokon

A probléma miatt sem a MÁV honlapján, sem pedig az applikációban nem elérhető a szolgáltatás, mivel a rendszer hibaüzenetet ír ki. A lap megkereste a vonattársaságot is, ahol egy közleményben elmondták, hogy a gondokat az osztrák államvasutak (ÖBB) helybiztosítási rendszerében fellépő hiba okozza. Elmondták, hogy a hiba csak átmeneti, addig viszont a railjet xpressekre nem lehet helyet foglalni nemzetközi viszonylatban. A

tájékoztatás szerint már dolgoznak a hiba elhárításán, várhatóan kedden délután már újra zavartalanul fog működni a rendszer.

Elmondták azt is, hogy az utasoknak továbbra is van lehetőségük nemzetközi utazások esetén helyjegyet vásárolni, ehhez viszont az ÖBB rendszerét kell használniuk. A zavar elhárításáig az utasok helyjegy váltása nélkül utazhatnak ausztriai célállomásokra, ennek hiányában sem fogják őket megbüntetni a jegy ellenőrzése közben. Kiemelték viszont, aki Németországba szeretne vonatozni, az mindenképpen vegyen helyjegyet, ennek hiányában ugyanis komoly következményekkel kell szembenézni, pénzbírság mellett akár le is szállíthatják az eszközről.

