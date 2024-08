Elmondta Sojgu, mekkora területet hódítottak meg az orosz erők másfél hónap alatt, de valami nem stimmel a számokkal

Sojgu kedden azt mondta, hogy

június 14-e óta az orosz erők összesen 420 négyzetkilométernyi területet hódítottak meg.

Az ukrajnai háborúról napi szinten jelentéseket író ISW szerint azonban erős túlzás a Sojgu által bemondott szám: június közepe óta az orosz területszerzés bizonyíthatóan 290 km² volt.

Az orosz erők június 18-tól kezdtek intenzív támadásokba Toretszk irányába; az év korábbi részében ezen a fronton meglehetősen inaktívak voltak.

Az ISW szerint július 14-e óta nem voltak nagyobb vagy műveletileg jelentősebb orosz eredmények Toretszk vagy Avgyijivka irányába, habár taktikai eredményekre azért szert tettek.

Russian forces recently advanced near Toretsk amid continued offensive operations in the area on August 5. Geolocated footage published on August 5 indicates that Russian forces recently marginally advanced to Dostoyevskoho Street in northwestern Pivnichne (east of Toretsk). https://t.co/8zGgq5vZGf