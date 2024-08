Épphogy felkérték alelnökjelöltnek, Kamala Harris harcostársa máris nekiugrott Donald Trumpnak

A Hill beszámolója szerint arra használta fel a philadelphiai gyűlésen tartott beszédét az országosan kevésbé ismert Tim Walz kormányzó, hogy megismertesse magát a választókkal, így felelevenítette a nebraskai családi farmon töltött gyermekkorát, katonai szolgálatát, de beszélt középiskolai tanári és futballedzői munkájáról, valamint a kongresszusban eltöltött idejéről is. Emellett heves kritikával illette a republikánusok elnökjelöltjét, Donald Trumpot.

Félreértés ne essék. Donald Trump alatt nőtt az erőszakos bűncselekmények száma. És ebbe még bele sem számoltuk az általa elkövetett bűnöket

- jelentette ki Walz, hozzátéve: Trump "soha nem ült a konyhaasztalnál, mint aminél én felnőttem, azon töprengve, hogy hogyan fogjuk kifizetni a számlákat. Ő a Mar-a-Lagó-i countryklubjában ült, és azon töprengett, hogyan csökkenthetné a gazdag barátai adóját." Walz ezen kívül megismételte jól ismert szófordulatát Trumpra és alelnökjelöltjére, J. D. Vance-re utalva: "Ezek a fickók hátborzongatóak, és igen, pokolian furcsák." A szintén középnyugati Ohio állam szenátoráról a minnesotai kormányzó élcelődve elmondta:

Mint minden átlagos ember, akivel együtt nőttem fel az ország szívében, J. D. is a Yale-en tanult, karrierjét a Szilícium-völgy milliárdosai finanszírozták, majd írt egy bestsellert, amelyben ezt a közösséget szidja. Ugyan már! Ez nem a mindennapok Amerikája

- vélte Walz, aki kijelentette:

alig várja, hogy vitázhasson Vance-szel.

Like all regular people in America's heartland, JD Vance studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and wrote a bestseller trashing that community. Come on.I can't wait to debate the guythat is, if he's willing to get off the couch and show up. pic.twitter.com/4orv0v2xTZ