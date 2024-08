Szemben a kora délutánra elfoglalt falukkal, mind Korenevo, mind Szudzsa városi település, 5-5 ezer lakossal.

A Rybar esti frissítésében már azt írja, a teljes kurszki frontvonalon romlik a helyzet. A hozzájuk befutó információk szerint az ukrán csapatok ellenőrzés alá vonták Szudzsa külvárosait, és behatoltak a település nyugati, alacsonyabban fekvő részeibe is. A város közepe jelenleg „szürke zónában” van. A keleti, magaslati városrészek jelenleg az orosz csapatok kezén vannak.

️ Kursk direction6pm, August 7The situation in Kursk region continues to deteriorate: over the last hour there have been several confirmations of at least partial control of Ukrainian formations over Suja, as well as the withdrawal of the enemy's advanced armored group to pic.twitter.com/pAKgsftpd6