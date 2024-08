Egyértelmű üzenetet küldött az Európai Unió arról, hogy Ukrajna lőheti-e Oroszország területét

Az EU azon az állásponton van, hogy Ukrajna törvényes védelmi háborút folytat az illegális agresszió ellen, és a törvényes önvédelemhez való jog keretében Ukrajna jogosult arra, hogy ott mérjen csapást az ellenségre, ahol azt szükségesnek tartja a saját területén, de az ellenség területén is - jelentette ki Peter Stano, az Európai Bizottság külügyi szóvivője csütörtökön Brüsszelben.

A szóvivő arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy az EU szerint a jogos önvédelem része-e, hogy Ukrajna betörési kísérletet hajtott végre a héten az orosz határ menti Kurszk régióban.

Arra a kérdésre, hogy az EU megváltoztatná-e az Ukrajna segítésére irányuló katonai támogatást, amennyiben Ukrajna "stratégiát változtatna", Peter Stano megerősítette: az EU továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajnát az agresszióval szembeni jogos önvédelemben, ami magában foglalja a politikai, pénzügyi, humanitárius, diplomáciai és katonai segítségnyújtást.

"Az EU továbbra is támogatja Ukrajnát azon erőfeszítéseiben, hogy visszaállítsa területi integritását és szuverenitását, és hogy visszaszorítsa Oroszország illegális agresszióját" - jelentette ki az uniós szóvivő.

Ukrajnából különböző fegyveres alakulatok törtek be Oroszországba, ahol egyelőre tehetetlennek tűnnek az orosz védők a támadás ellen. Életét vesztette Jevgenyij Poddubnyij haditudósító, a Rosszija-1 tévécsatorna munkatársa Szudzsánál – számolt be róla több orosz csatorna és az orosz Állami Duma egyik képviselője is.

Rendkívüli állapotot vezettek be Oroszország Kurszk régiójában, tekintettel a kialakult katonai helyzetre. Közben Moszkva a Nemzeti Gárda egységeivel erősítette meg a kurszki atomerőmű védelmét.

