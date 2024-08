Érdekes helyzet állt elő Kurszknál: az oroszok több veszteséget ismernek el, mint amennyit az ukránok állítanak

Az elmúlt napokban Ukrajna felől váratlanul támadás érte Kurszk megyében Oroszországot, amely azóta sem ért véget, sőt egyre több felvétel érkezik arról, hogy az ukrán alakulatok egyre mélyebben hatolnak be a szomszédos ország területére. A krízist már Moszkvában is érzékelték, Vlagyimir Putyin orosz elnök összehívta a válságstábot és szükségállapotot vezetett be a régióban. A kezdeti intézkedések ellenére látható, hogy ennél sokkal többre lesz szükség az oroszok részéről, mivel egyelőre nem tudták megállítani a támadókat, ezt pedig az orosz katonai bloggerek is beismerik.

A moszkvai vezetéshez nagyon közel álló Rybar térképet is csatolt a jelenlegi helyzet bemutatásához, ez pedig komoly beismerést jelent. A közzétett ábra szerint a benyomulás egyre kevésbé csak a határ közvetlen térségét érinti, sőt, az érintett sáv is folyamatosan szélesedik.

️ Kursk directionsituation by the end of August 7, 2024In the Kursk region continues to be quite difficult situation in Sudzha and Korenevo districts. In the evening, the authorities of the region announced the introduction of the emergency regime on the territory of the pic.twitter.com/TapFtx4NTW