Dróneső zúdult a lipecki támaszpontra, akár Oroszország legmodernebb vadászgépei is odaveszhettek

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzSzU) elismerte, hogy augusztus 9-re virradóra több támadást is végrehajtotta az oroszországi Lipeck városa mellett található reptér ellen. A bombázással olyan raktárakat vettek célba, amelyek nagy mennyiségű légibombát tartalmaztak, ezen túl más épületek is megsemmisültek a becsapódások következtében. A beszámolók szerint egymás után több detonáció is látható volt.

A lipecki bázis különösen értékes orosz vadászgépek számára jelentett bázist, így Szu-34-esek, Szu-35-ösök, MiG-31-esek és Szu-57-esek is lehettek a hangárokban. Azt egyelőre még nem sikerült megállapítani, hogy megsérült-e ezek közül valamelyik, és ha igen, akkor melyik. Azt viszont a kijevi közlemény elmondta, hogy egy ritka SZ-350-es és egy SZ-300-as légvédelmi rakétaelhárító rendszert célba vettek az eszközökkel és az előbbinek a radarrendszerét sikerült is megsemmisíteni.

Ukraine has struck the main ammunition depot at Lipetsk Air Base, located 282km from UkraineFIRMS data shows large fires occurring in the ammunition depot at Lipetsk air base, which has Su-34, MiG-29, Su-25, and occasionally Su-57 fighter jets used to attack Sumy and Kharkiv pic.twitter.com/Xp92QgoFsf