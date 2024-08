Friss térkép jött a kurszki frontvonalról: falba ütközött az ukrán offenzíva?

Ukrajna kedden nagy erőkkel betört az oroszországi Kurszk megyébe: három nap alatt 30 kilométert haladtak a határtól és elfoglaltak körülbelül 20 települést. Tegnap még igencsak lendületben volt az offenzíva: elfoglalták az 5000-es lélekszámú Szudzsát is.

Ma úgy néz ki, lelassult a támadás dinamikája, a térségbe érkező orosz csapatok jelentős nyomást gyakorolnak az ukránokra. A Rybar friss térképén az látható: tegnaphoz képest nem történt jelentős területszerzés Kurszkban, sőt, két olyan településben is harcok folynak, melyet teljesen elfoglalt az ukrán hadsereg – az egyik Malaja Loknya, a másik Obuhovka.

️ Kursk direction: Situation as of 13.00 on August 9, 2024Throughout the night and morning, the AFU continued to entrench themselves in the occupied part of Kursk region, in parallel transferring forces to the site for further attempts to advance deep into Russian pic.twitter.com/69wtJVTxMM