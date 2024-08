Sosem tanulnak? - Ugyanazt a szarvashibát követik el az oroszok, mint két éve

Az orosz védelmi minisztérium saját csatornája büszkén osztotta meg a videót, amin az látszik, amint robog az erősítés a kurszki régió déli részére. Mindezt élőben, egyenes adásban.

A felvétel olyan remekül sikerült, hogy az ukránpárti OSINT-elemzők nettó 10 perc alatt meg is találták az orosz erősítés felvonulási útvonalát, az oroszpárti milbloggerek pedig idegrohamot kaptak.

Meanwhile, Russian correspondents show where the Russian reinforcements are coming. Thanks for the video pic.twitter.com/ng3bYsk42G