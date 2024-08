Támadásba lendült az orosz légierő: FAB-3000-est dobtak az ukrán erősítésre

Az ukrán haderő negyedik napja nagy erőkkel támadja Oroszország Kurszk megyéjét, nagyjából 20 települést foglaltak eddig el. A határ túloldalán, Szumi megyében még több rohamcsapat tartózkodik, azzal a céllal, hogy megerősítsék az offenzívát, ha ez szükségessé válik.

Az orosz légierő egész nap támadta ezeket az ukrán csapatokat. Az alábbi, védelmi minisztérium által közölt videón az látszik, ahogy egy Szu-34-es vadászbombázó egy FAB-3000-es szárnyasbombát dob Szumi megyére. A támadás hatalmas robbanást eredményez, de nem látható, hogy a csapás milyen károkat okozott.

Turn of events: Russian Su-34 jet drops 3-ton FAB-3000 aerial bomb with an UMPK guidance kit on Ukrainian targets in Sumy region, bordering Kursk. pic.twitter.com/oH4B6oMNYs