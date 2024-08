Oroszország területén súlyos csata zajlik, Zelenszkij kőkemény üzenetet küldött az ukrán betörésről - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2024. augusztus 11. 08:27

Súlyos összecsapások zajlanak Oroszország területén, ahova kedden törtek be az ukrán erők, és elkezdték megvetni a lábukat: a híradások szerint Szudzsa városát az ukránok ellenőrzik és több katonai sikert értek el. Emiatt rendkívüli biztonsági és terrorellenes intézkedéseket rendelt el Oroszország az érintett három nyugati határmenti régióban, és a kurszki atomerőmű környékén, ukrán oldalon pedig ellentámadástól tartanak. Az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij most először ismerte el hivatalosan, hogy Oroszország területét támadták meg. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírekről vasárnap ebben a cikkben számolunk be.