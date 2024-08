Amerikai elnökválasztás 2024: hevesen bírálta Donald Trump kampányát a rivális párttársa

A volt dél-karolinai kormányzó, aki a július közepén tartott republikánus jelölőgyűlés keretében állt be Donald Trump volt elnök mögé, kifejtette: azt akarja, hogy a republikánus exelnök nyerjen, de erre nem fog sor kerülni,

ha a tömegek méretéről beszélünk, ha arról beszélünk, hogy Kamala Harris milyen rasszhoz tartozik, és nem fog nyerni, ha arról beszélünk, hogy buta-e

- utalt Nikki Haley a Trump által eddig alkalmazott támadásokra.

Ezekkel a dolgokkal nem lehet nyerni. Az amerikaiak okosak. Bánjunk velük úgy, mintha okosak lennének

- tette hozzá a volt ENSZ-nagykövet. Haley elmondta, szintén felesleges azzal foglalkozni, hogy Harris nem adott eddig egy hosszabb terjedelmű interjút sem, mert "elég a szaván fogni", és a korábban tett kijelentéseit alapul venni.

Nikki Haley went on Fox's flagship political program tonight and pressured the Trump campaign (in truth, mostly Trump the individual) to shape up. pic.twitter.com/BluQyPy1fq